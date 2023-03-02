В стране и мире Росприроднадзор сообщил об обнаружении нефтепродуктов на воде в результате затопления сухогруза на Кубани Дарина Криц Пятно растянулось на 1,5-2 километра в сторону берега к селу Кабардинка и имеет ширину от 50 до 100 метров. © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости Читайте нас на: Из выхлопных труб сухогруза Seamark зафиксирован выход нефтепродуктов. Он затонул в Краснодарском крае в районе Кабардинки. Выход нефтепродуктов зафиксировали водолазы. Сообщается, что владельцу судна предписано устранить причины загрязнения акватории. Также правоохранительным органам переданы материалы по факту данного нарушения. Об этом сообщила представитель Росприроднадзора Светлана Радионова - руководитель ведомства. «Привлеченные водолазы изучили обломки судна и зафиксировали выход нефтепродуктов из выхлопных труб. При этом судоходная компания ОКА Shipping Inc., в собственности которой находился сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимает. Мы направили судовладельцу требование устранить причины загрязнения и предотвратить дальнейшее растекание загрязняющих веществ. Материалы обследований также переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - написала она в своем Telegram-канале. Радионова добавила, что после аварии на поверхности воды появилась характерная радужная пленка площадью около 300 квадратных метров. Морспасслужба уже обработала пятно биосорбентом. «В ходе контрольного осмотра 28 февраля были отобраны пробы воды в пяти точках. Также обнаружены следы нефтепродуктов на поверхности воды. Пятно шириной от 50 до 100 метров растянулось в сторону берега к селу Кабардинка на 1,5-2 километра», - добавила она. Сухогруз Seamark затонул в Черном море 21 февраля с 3,12 тысячи тонн карбоната кальция. Также на борту находилось 7,5 тонны дизельного топлива. Инцидент произошел вблизи Новороссийского порта. Экспертное мнение и аналитика