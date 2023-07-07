В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал указ, регулирующий правовое положение россиян с украинским гражданством

Елизавета Егорова
02:29 07.07.2023
Россияне, подавшие заявление на отказ от украинского гражданства, не могут реализовывать права и обязанности, положенные обладателям украинского паспорта.
Путин подписал указ, регулирующий правовое положение россиян с украинским гражданством
© Фото: The Kremlin Moscow Globallookpress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин утвердил указ, регулирующий правовое положение россиян с украинским паспортом. Согласно нему, МВД РФ будет проводить проверку граждан, отказавшихся от украинского документа.

 «Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины», - говорится в тексте указа.

Со дня подачи заявления в МВД об отказе от украинского гражданства, россияне не могут пользоваться правами или исполнять обязанности гражданина Украины. Министерство будет проверять отказавшихся от украинского гражданства и в случае нарушения законодательства выносить заключение о «несоблюдении установленной обязанности».

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все желающие получить российский паспорт смогут сделать это до конца лета. По состоянию на июнь 2023 года такие паспорта получили уже более 120 тысяч жителей региона.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:38 Армия
Видео
«Всю ночь не спали»: вернувшиеся бойцы рассказали о своих эмоциях после освобождения
20:48 В стране и мире
Видео
В Москве загорелось здание знаменитого ресторана «Пушкинъ»
19:47 В стране и мире
Видео
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве
16:40 В стране и мире
NYT: США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов
17:12 Армия
РИА Новости: удар по военной академии во Львове мог поразить танки Challenger
Популярное
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.