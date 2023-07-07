Путин подписал указ, регулирующий правовое положение россиян с украинским гражданством

Россияне, подавшие заявление на отказ от украинского гражданства, не могут реализовывать права и обязанности, положенные обладателям украинского паспорта.

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Президент России Владимир Путин утвердил указ, регулирующий правовое положение россиян с украинским паспортом. Согласно нему, МВД РФ будет проводить проверку граждан, отказавшихся от украинского документа.

«Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины», - говорится в тексте указа.

Со дня подачи заявления в МВД об отказе от украинского гражданства, россияне не могут пользоваться правами или исполнять обязанности гражданина Украины. Министерство будет проверять отказавшихся от украинского гражданства и в случае нарушения законодательства выносить заключение о «несоблюдении установленной обязанности».

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все желающие получить российский паспорт смогут сделать это до конца лета. По состоянию на июнь 2023 года такие паспорта получили уже более 120 тысяч жителей региона.