В регионах России увеличилось число желающих служить по контракту в ВС РФ

Служба в российской армии - это и возможность выстроить профессиональную военную карьеру, и обеспечить социальными гарантиями и льготами родных.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В российских регионах увеличилось число желающих служить по контракту в Вооруженных силах. Самый большой всплеск обращений зафиксирован в Ленинградской области. Ежедневно в пункты отбора приходят десятки кандидатов, в основном в зрелом возрасте, имеющие семью и детей. У одних уже есть боевой опыт, другие никогда не служили в армии, но хотят сейчас отдать долг Родине.

В помещениях пункта отбора на военную службу по контракту в Ленинградской области, как говорится, яблоку негде упасть. Так каждый день. Причем приходят не только мужчины.

«В сложное для страны время я решила не остаться в стороне и, вообще, я пошла по стопам своей тети любимой. Она была военной вместе с дядей. Она для меня пример», - поделилась Анна Ивкина.

Анна - профессиональный фотограф и волонтер. С началом СВО приняла решение кардинально изменить свою жизнь. Прошла переподготовку по профилю реанимация-анестезиология. Уверена, что так больше послужит своей стране. Анна - далеко не исключение, но больше здесь, конечно, мужчин. У многих их них хороший военный опыт.

«Социальный портрет контрактника, который устраивается на военную службу по контракту, это возраст от 35 до 45 лет. Вот это уже осознанный выбор мужчины делают, у которых уже жизнь как бы устоялась, есть дети, семьи», - рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда по Ленинградской области Валерий Бартенев.

Михаил, позывной «Богатырь», готовится уже ко второй командировке в зону СВО. Первый свой контракт командир боевой машины пехоты заключил еще 20 лет назад.

«Ну и, естественно, не так просто это все. У меня и друзья погибли там. Вот и сослуживцы. Финансовая поддержка от государства тоже важна. Наш президент, Владимир Владимирович, молодец мужик. Все, я думаю, сделает для того, чтобы наши бойцы, как говорится, не были в недостатке всего», - поделился Михаил.

С недавнего времени в центре Петербурга дополнительно работают мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Один из них находится прямо у Витебского вокзала. Внутри можно получить всю необходимую информацию.

Мобильные пункты отбора в Ростовской области действуют уже около пяти лет. Их работа позволяет охватить даже самые отдаленные муниципалитеты. Здесь представлены все типы мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту. Палатка с «Газелью», или же бокс, который транспортируют на базе грузового автомобили «КамАЗ». Мобильные пункты разбросаны по всему региону, рядом находится обычный пункт отбора на военную службу. И здесь всего за месяц контракты подписали около полутора тысяч человек.

До 50 человек ежедневно. Эдуард один из тех, кто сегодня уже подпишет контракт. Это, кстати, со всеми медосмотрами, анкетированием, анализами и даже получением банковских реквизитов, занимает не более одного рабочего дня. Служить надеется с товарищем-односельчанином, которого случайно здесь встретил.

«Смотрю сзади друг сидит подписывает… Рады, с одного поселка. Будет прикрывать. Нас хотели вместе отправить, но не получилось немного», - рассказал Эдуард.

Сахиль Кумар родом из Индии. Но Россия уже стала вторым домом. Поэтому решил подписать контракт.

«Отношения между Россией и Индией очень хорошие, у нас много русских, как и индусов в России, поэтому я считаю, что Россия - очень хорошая страна. Я очень увлечен военным дело , я думаю, я должен присоединиться к российской армии», - отметил Кумар.

Перспективы службы в российской армии привлекательны для всех. Это и возможность выстроить профессиональную военную карьеру, обеспечить социальными гарантиями и льготами родных, и послужить своей стране в то время, когда она в этом нуждается.

Ранее Минобороны России показывало, как проходит обучение заключивших первый контракт бойцов под Екатеринбургом. Новые защитники Отечества на учениях получают теоретические и практические навыки.