«Чтобы выжили в бою»: как проходит обучение заключивших первый контракт бойцов под Екатеринбургом

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На полигоне в Свердловской области заключившие первый контракт о прохождении военной службы занимаются боевой подготовкой. Их обучают инструктора Центрального военного округа (ЦВО), имеющие опыт боевых действий в зоне спецоперации.

Новые защитники Отечества получают как теоретические навыки, так и практические. Сначала они изучают характеристики боевых машин, учатся ими управлять, осваивают навыки ремонта на случай происшествий, а после полученные знания отрабатываются на полигоне.

Опытные наставники на огневом участке практикуют с бойцами стрельбу в составе боевых двоек из положений лежа, стоя, с колена и в движении с применением средств имитации наступательных гранат.

Главная цель учений - сохранить жизни как можно большего числа человек.

«Нужно, чтобы люди выжили и вернулись домой к своим родителям», - сказал один из учащихся центра с позывным «Физрук».

После окончания курса подготовки всех бойцов распределят по мотострелковым подразделениям или вернут в пункты постоянной дислокации для продолжения службы.

Ранее стало известно, что лучшим регионом по подготовке граждан к военной службе является Ростовская область. Правительство региона наградили за победу в ежегодном конкурсе. До этого регион трижды получал призовые места.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.