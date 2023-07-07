В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Утильсбор на ввезенные в Россию автомобили для перепродажи вырастет с 1 августа

Вероника Волосунова
20:44 07.07.2023
В Минпромторге сообщили, что повышение утильсбора на ввезенные из-за границы автомобили касается тех, которые планируется перепродать их за год.
Утильсбор на ввезенные в Россию автомобили для перепродажи вырастет с 1 августа
© Фото: Евгений Епанчинцев РИА Новости
Читайте нас на:

В Минпромторге сообщили, что утилизационный сбор на ввезенные из-за границы транспортные средства, которые планируется перепродать в течение года, будет увеличен.

«Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо будет уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории Российской Федерации в течение одного года с даты ввоза», - сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что данные о проведении оплаты утильсбора можно будет найти на официальном сайте АО «Электронный паспорт». При этом размер индексации не уточняется.

Ранее «Известия» сообщили, что в России могут ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%, чтобы защитить потребителей от необоснованного завышения стоимости транспортных средств автодилерами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:20 В стране и мире
США передают Украине кассетные боеприпасы
17:26 В стране и мире
Видео
Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах
16:34 В стране и мире
Видео
Минприроды РФ обеспокоили планы Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима»
15:15 В стране и мире
Видео
Путин предложил Совбезу обсудить преодоление сложностей, создаваемых из-за рубежа
14:11 Армия
Видео
Боец ВС РФ Эверест рассказал о надбавке, которую ему выплачивали за пикап
Популярное
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.