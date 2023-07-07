Утильсбор на ввезенные в Россию автомобили для перепродажи вырастет с 1 августа

В Минпромторге сообщили, что повышение утильсбора на ввезенные из-за границы автомобили касается тех, которые планируется перепродать их за год.

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В Минпромторге сообщили, что утилизационный сбор на ввезенные из-за границы транспортные средства, которые планируется перепродать в течение года, будет увеличен.

«Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо будет уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории Российской Федерации в течение одного года с даты ввоза», - сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что данные о проведении оплаты утильсбора можно будет найти на официальном сайте АО «Электронный паспорт». При этом размер индексации не уточняется.

Ранее «Известия» сообщили, что в России могут ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%, чтобы защитить потребителей от необоснованного завышения стоимости транспортных средств автодилерами.