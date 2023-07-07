В Мелитополе возложили цветы к памятнику Павла Судоплатова

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Сегодня в Мелитополе состоялась церемония возложения цветов к памятнику легендарного разведчика. Официальный представитель РВИО в Новороссии Вадим Лобин отметил, что образ такого профессионала является примером для нынешних борцов с нацизмом.

«Масштаб деятельности Павла Судоплатова даже сегодня сложно оценить, поскольку много результатов его профессиональной работы до сих пор носят гриф "секретно". Однако, сегодня можно сказать, что среди его заслуг: ликвидация главного украинского националиста и террориста Коновальца, а также создание мощнейшее зарубежной разведывательной сети, которая, в том числе, вскрывала в интересах нашего государства секреты атомной бомбы. Сегодня, увековеченный в бронзе на своей Родине - в Мелитополе, Павел Судоплатов является символом стойкости и преданности государству. Он - напоминание каждому "Коновальцу", каждому предателю своей страны, что на него найдется свой "Павел Судоплатов" и Возмездие будет неизбежно и Победа будет за нами!», - сказал Вадим Лобин.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что имя Павла Судоплатова с честью носит добровольческий батальон, выполняющий задачи в рамках спецоперации на Украине.

«Имя Павла Судоплатова взял сформированный в Запорожской области добровольческий батальон, который вместе с армией России защищает границы нашего региона от нацизма. Сегодня мы, наследники великих победителей, продолжаем дело наших дедов, продолжаем борьбу с украинским нацизмом. И должны довести это дело до конца, чтобы его не пришлось продолжать нашим детям», - подчеркнул в своем Телеграмм-канале Евгений Балицкий.

Глава администрации Мелитополя и председатель регионального отделения РВИО в Запорожской области Галина Данильченко отметила, что знаковые имена наших героических предков становятся сегодня ориентиром в борьбе с возродившимся нацизмом на Украине.

«Еще год назад мелитопольцы приняли решение назвать одну из улиц города именем Судоплатова, позже был установлен памятник нашему героическому земляку. Сегодня же добровольческий батальон Запорожской области, который носит имя Судоплатова, защищает Запорожскую область от украинского нацизма. Знаковые и сакральные имена наших героических дедов сегодня становятся нашим ориентиром и примером в борьбе с возродившимся украинским нацизмом», - рассказала Данильченко.

Цветы для Павла Судоплатова сегодня приносили участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, представители государственных и общественных организаций. Память легендарного разведчика почтили сегодня также в Донецке и Брянской области.

Участники специальной военной операции РФ на Украине, ветераны боевых действий также приносили цветы к памятнику Павла Судоплатова. Память Героя Запорожской области сегодня почтили и в Донецке и в Брянской области.

Ранее мы показывали, как добровольческий батальон имени Судоплатова сорвал попытку противника занять опорные пункты в Запорожской области. Судоплатовцы поддерживают штурмовые отряды артиллерийским огнем, уничтожают бронетехнику украинских националистов, а также занимаются эвакуацией раненных с поля боя.