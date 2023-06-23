Добровольческий батальон имени Судоплатова сорвал попытку врага занять опорные пункты в Запорожье

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова защищает сейчас рубежи в Запорожье. Срывает любую попытку украинских боевиков занять наши опорные пункты. Артиллерийским огнем поддерживают добровольцы штурмовые отряды, уничтожают бронированную технику, эвакуируют раненых.

Первый выстрел- пристрелочный. Цель в нескольких километрах, поэтому разведка с воздуха почти сразу же дает корректировку, и уже через минуту еще один выстрел гаубицы Д-30. Теперь точный.

Снайперским по меркам артиллерии выстрелом уничтожен танк украинских боевиков. Сорвана очередная попытка противника подойти и закрепиться на ближних рубежах. Отпор наступающим силам дают добровольцы батальона имени Судоплатова. Военному делу большинство из них учились уже здесь, на передовой.

«Выучился в боевых условиях, сейчас передаю этот опыт ребятам. Сам начинал наводчиком. Мне было какие советы дать своему наводчику. Наводчик тоже раньше в артиллерии не был. Работа увеличилась в разы. Но мы были готовы к этому и морально и физически», - рассказал командир артиллерийского расчета добровольческого батальона им. Судоплатова с позывным Акенфей.

Добровольцы из Запорожской области огнем поддерживают армейские штурмовые отряды, и вместе с ними бьются за поселок Пятихатки. Противник старается взять этот населенный пункт под свой контроль, и даже заходил в него, но закрепиться не вышло. Совместными силами артиллерия и штурмовики нанесли боевикам большой урон. В окрестностях села подбитыми остались стоять более десятка вражеских бронемашин. Это заслуга и расчета, в котором сегодня работает Вадим - самый старший из всех добровольцев в отряде. Ему уже больше шестидесяти лет.

«Орудие у нас хоть и старенькое, гаубица Д-30, но новые танки немецкие поджигает, как свечки. Так что проблем в этом нет», - артиллерист добровольческого батальона им. Судоплатова Вадим.

Самое опасное в ходе боя - эвакуация раненых с поля боя. Этим также занимаются добровольческие формирования.

По праву, человек, от которого во многом зависит успех эвакуационной операции, это водитель. Его место самое защищенное. В прочем, не удивительно: машина имеет шестой класс бронезащиты. А сразу по прибытии на место за дело берется эвакуационный отряд. Вот его командир, позывной Зулус. Расскажи, как тут все устроено.

«Здесь сидения поднимаются, можем расположить раненых двух лежа. Если же все хорошо, то вот сажаем их, пристегиваем ремнями У нас тут все есть. Все медикаменты тут у нас вот есть в рюкзаке», - показывает командир эвакуационного отряда добровольческого батальона им. Судоплатова с позывным Зулус.

Машина на базе «КАМАЗа» не только хорошо защищена, но находящийся в ней отряд способен дать мощный отпор противнику. Для этого внутри предусмотрены огневые точки с хорошим обзором. Именно поэтому артиллерия противника охотится на такой транспорт. И каждый выезд на передовые позиции - это огромный риск для экипажа. Не смотря на это добровольцы раз за разом доказывают, что способны сражаться наравне с военными, плечом к плечу с ними. Именно поэтому Министр обороны Сергей Шойгу подписал документ, который позволяет всем, кто самостоятельно встал на защиту страны до 1 июля заключить контракт с военным ведомством. Все бойцы, а также их семьи получат полноценную социальную защиту и поддержку от государства.

«Приказ предоставляет право всем защитникам исполнить свой воинский долг. И, кроме того, в соответствии с ним на участников добровольческих отрядов распространяются все меры социальной защиты и права для семей военнослужащих. Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты»,- сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Алексей Ким.

На сегодня уже более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским Минобороны. Документы подписали прямо на передовой. В военном ведомстве подчеркнули, что подобные меры обеспечат не только правовой статус бойцов, но и помогут еще более эффективному управлению войсками.

Ранее танкисты из штурмовых отрядов ВДВ уничтожили опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении в районе Кременной.