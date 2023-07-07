Жарихин назвал цель визита Зеленского по странам Европы

Эксперт отметил, что неумелое обращение с западной военной техникой приводит к большим потерям.

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Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе со «Звездой» рассказал, почему украинский президент Владимир Зеленский ездит по европейским странам.

«Своим "драгоценным присутствием" он пытается прикрыть те неудачи, которые украинская армия терпит в настоящее время. Ему нужна поддержка на саммите НАТО, в особенности он рассчитывает на поддержу восточноевропейских стран, таких как Польша, Болгария. И поэтому ездит, уговаривает», - объяснил эксперт.

Владимир Жарихин рассказал, что, как показывает неудачный опыт Украины, неумелое обращение с западной техникой приводит к большим потерям. Также он отметил, что большую роль играет качество российской военной техники.

«Поэтому он (Зеленский - Прим.ред.) пытается добрать по сусекам ту советскую военную технику, которая сохранилась у стран Восточной Европы. Пока как мы видим по Болгарии, неудачно», - сказал заместитель директора института стран СНГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Болгария отказалась предоставить Украине оружие. Согласно его словам, у него и президента Болгарии Румена Радева разные взгляды на поставки оружия Киеву.