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Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах

Игнат Далакян
17:26 07.07.2023
Писатель поблагодарил всех, кто держит передовую.
© Видео: Telegram, @zakharprilepin © Фото: Telegram, @zakharprilepin
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Писатель Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах. Видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.

Он также поблагодарил родных, которые помнят и молятся.

«Работаем, братья и сестры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждет», - написал Прилепин.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества. Глава государства подписал соответствующий указ.

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