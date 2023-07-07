В стране и мире Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах Игнат Далакян Писатель поблагодарил всех, кто держит передовую. © Видео: Telegram, @zakharprilepin © Фото: Telegram, @zakharprilepin Читайте нас на: Писатель Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах. Видео опубликовано в его официальном Telegram-канале. Он также поблагодарил родных, которые помнят и молятся. «Работаем, братья и сестры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждет», - написал Прилепин. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества. Глава государства подписал соответствующий указ. Экспертное мнение и аналитика