Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах
Писатель поблагодарил всех, кто держит передовую.
© Видео: Telegram, @zakharprilepin © Фото: Telegram, @zakharprilepin
Писатель Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах. Видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.
Он также поблагодарил родных, которые помнят и молятся.
«Работаем, братья и сестры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждет», - написал Прилепин.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества. Глава государства подписал соответствующий указ.