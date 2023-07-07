Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ливней и гроз

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В ночь на 7 июля в Москве ожидается местами сильный дождь. Метеорологи предупредили о возможной грозе с порывами ветра до 20 метров в секунду. В связи с данным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Существует вероятность выпадения более 25 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК», - приводит его слова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Бирюков добавил, что организовано информирование жителей Москвы о погодных изменениях при помощи городских информационных табло и СМИ. Он добавил, что на сотрудников пожарно-спасательного гарнизона возложена обязанность патрулирования мест отдыха и парков с целью предупредить население о возможных грозе и ливне.

Также проверяются системы водоотведения, очищаются водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, как отметил заммэра Бирюков, находятся на круглосуточном дежурстве.

Ранее в ВОЗ предрекли, что в ближайшие месяцы в мире ожидается ряд экстремальных погодных явлений, включая засухи, наводнения, ураганы и аномальную жару. Отмечено, что они нанесут серьезный вред здоровью людей.