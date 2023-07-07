В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лепс заявил, что причиной отмены концертов за рубежом стала его гражданская позиция

Вероника Волосунова
16:08 07.07.2023
По мнению Григория Лепса, отмена его концертов в Узбекистане и Киргизии связана с гражданской позицией артиста и поддержкой спецоперации.
Лепс заявил, что причиной отмены концертов за рубежом стала его гражданская позиция
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Отмена концертов народного артиста России Григория Лепса в Узбекистане и Киргизии может быть связана с его гражданской позицией и активной поддержкой спецоперации. Об этом артист заявил в интервью «Говорит Москва».

«По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю все, чтобы помочь нашим ребятам. История нас рассудит, а все остальное меня не волнует абсолютно», - сказал Лепс.

По мнению исполнителя, музыка должна оставаться вне политики. Он также добавил, что «большинство людей там абсолютно нормальные», но есть «горстка каких-то крайне левых или крайне правых», которым заплатили по 20 долларов, а «они и рады стараться».

Лепс добавил, что переживаний по поводу отмены концертов не испытывает, так как прекрасно чувствует себя в родной стране.

«Я абсолютно спокоен, я абсолютно счастлив здесь на родине. У нас работы много, люди нас в нашей стране родной прекрасно встречают, нам рады, чему я тоже, несомненно, очень рад», - отметил артист.

Более того, по словам исполнителя, если ему запретят въезд во все другие страны, он будет испытывать еще больше гордости за работу только в России. Лепс добавил, что всех рассудит история, а остальное его не волнует.

«Если мне завтра запретят ездить во все, что есть в мире, я буду горд и счастлив, что я буду работать только в своей стране», - заключил Григорий Лепс.

Напомним, что Лепс поддержал проведение специальной военной операции сразу, как она началась. Он отправлял гуманитарную помощь новым регионам, давал концерты в зоне спецоперации и в госпиталях. В том числе Лепс отправил один миллион рублей бойцу с позывным Веном за подбитый танк Leopard немецкого производства.

Ранее в Кремле похвалили Лепса и Баскова за желание платить бойцам по миллиону рублей за каждый подбитый украинский танк. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это проявлением патриотизма.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:34 В стране и мире
Минприроды РФ обеспокоили планы Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима»
15:15 В стране и мире
Видео
Путин предложил Совбезу обсудить преодоление сложностей, создаваемых из-за рубежа
14:11 Армия
Видео
Боец ВС РФ Эверест рассказал о надбавке, которую ему выплачивали за пикап
13:00 Армия
Цаликов ознакомился с новейшими роботизированными транспортерами в технополисе «Эра»
12:35 В стране и мире
Песков заявил, что российские компании будут рады занять место финских на рынке
Популярное
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.