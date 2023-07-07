Лепс заявил, что причиной отмены концертов за рубежом стала его гражданская позиция

По мнению Григория Лепса, отмена его концертов в Узбекистане и Киргизии связана с гражданской позицией артиста и поддержкой спецоперации.

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Отмена концертов народного артиста России Григория Лепса в Узбекистане и Киргизии может быть связана с его гражданской позицией и активной поддержкой спецоперации. Об этом артист заявил в интервью «Говорит Москва».

«По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю все, чтобы помочь нашим ребятам. История нас рассудит, а все остальное меня не волнует абсолютно», - сказал Лепс.

По мнению исполнителя, музыка должна оставаться вне политики. Он также добавил, что «большинство людей там абсолютно нормальные», но есть «горстка каких-то крайне левых или крайне правых», которым заплатили по 20 долларов, а «они и рады стараться».

Лепс добавил, что переживаний по поводу отмены концертов не испытывает, так как прекрасно чувствует себя в родной стране.

«Я абсолютно спокоен, я абсолютно счастлив здесь на родине. У нас работы много, люди нас в нашей стране родной прекрасно встречают, нам рады, чему я тоже, несомненно, очень рад», - отметил артист.

Более того, по словам исполнителя, если ему запретят въезд во все другие страны, он будет испытывать еще больше гордости за работу только в России. Лепс добавил, что всех рассудит история, а остальное его не волнует.

«Если мне завтра запретят ездить во все, что есть в мире, я буду горд и счастлив, что я буду работать только в своей стране», - заключил Григорий Лепс.

Напомним, что Лепс поддержал проведение специальной военной операции сразу, как она началась. Он отправлял гуманитарную помощь новым регионам, давал концерты в зоне спецоперации и в госпиталях. В том числе Лепс отправил один миллион рублей бойцу с позывным Веном за подбитый танк Leopard немецкого производства.

Ранее в Кремле похвалили Лепса и Баскова за желание платить бойцам по миллиону рублей за каждый подбитый украинский танк. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это проявлением патриотизма.