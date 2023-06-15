В Кремле похвалили Лепса и Баскова за желание платить бойцам за подбитые украинские танки

© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, GlobalLookPress

В Кремле назвали проявлением патриотизма желание артистов выплачивать денежное вознаграждение военнослужащим за уничтожение танков Leopard и другую технику Вооруженных сил Украины. Подобных инициатив в последнее время появляется много, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплатить по миллиону рублей за выведенную из строя украинскую технику.

«Это, конечно, такие патриотические проявления», - сказал Песков.

Он также отметил, что подобная инициатива озвучивается не впервые, целый ряд предпринимателей еще раньше выступили с подобными предложениями, и отметил, что «это хорошо».

Песков также напомнил, что на недавней встрече с военными корреспондентами президент Владимир Путин пообещал навести справки о том, почему военнослужащим не выплачивают анонсированные вознаграждения за подбитые танки и самолеты.