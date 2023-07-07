В Нидерландах представили новую форму местного клуба с цветами флага России

© Фото: Пресс-служба «Херенвена»

В Нидерландах произошел сканадл из-за комплекта формы на новый сезон местного клуба «Херенвен» высшего дивизиона чемпионата по футболу. Цвета рукавов этой формы вызвали критику пользователей соцсетей.

Так, новый комплект формы полностью красный, но рукава выполнены в цветах российского триколора - белая, синяя и красная линии. Пост в Twitter? презентующий новую форму, собрал десятки комментариев, в которых болельщики заявили, что не станут покупать такие футболки, пока рукава не будут изменены.

Немногим ранее российский теннисист Дмитрий Медведев не смог завершить матч на втором круге Уимблдона. Причиной этому стала недостаточная освещенность корта. Матч проходил между россиянином Даниилом Медведевым и французом Адрианом Маннарино.