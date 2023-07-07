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Военнослужащий Илья заявил, что подписал контракт, чтобы помочь друзьям в зоне СВО

16:17 07.07.2023
Собеседник «Звезды» заметил, что, скорее всего, в зоне специальной военной операции пригодится его опыт моториста - он может ремонтировать технику, которой немало в зоне спецоперации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военнослужащий по имени Илья, подписавший контракт с Минобороны России, рассказал нашему телеканалу о том, что побудило его принять это решение.

«Все-таки охота отдать Родине долг, так получилось, что в армии не служил. Помочь пацанам», - заметил Илья. 

Собеседник «Звезды» подчеркнул, что он - профессиональный моторист. Опыт в автомеханике, как заметил Илья, скорее всего, поможет в зоне спецоперации, ведь там много разнообразной техники, которой необходим ремонт.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как под Екатеринбургом проходит обучение заключивших первый контракт бойцов. Они учат характеристики боевых машин, тренируются ими управлять и осваивают навыки ремонта. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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