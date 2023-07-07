Юнармейцы вышли на «Дорогу победителей»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Подмосковье стартует наиболее зрелищный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Юнармейцы со всей страны проходят испытания тактической игры «Дорога победителей».

Команды демонстрируют свои военно-спортивные навыки на подготовленном маршруте с элементами тактической обстановки. Участники должны проявить себя в ориентировании на местности, чтобы пройти маршрут протяженностью 2,5 километра.

Команды преодолевают полосу препятствий на скорость, метают спортивные гранаты, проползают под колючей проволокой. Также участники поднимаются в гору по канатам, преодолевают «зону заражения» в противогазах, восстанавливают линии связи, метают саперные лопатки, учатся разминированию и оказанию помощи пострадавшим.

Игра «Победа» проходит ежегодно и продолжает традиции военно-спортивной игры «Зарница». Организаторы игры - Министерство обороны, Министерство просвещения, Российское движение детей и молодежи «Движение первых» и Юнармия.

Отметим, что в этом году Юнармии исполнилось семь лет. По этому случаю в мае в парке «Патриот» собрались более тысячи участников движения со всей России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.