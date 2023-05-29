Медали за заслуги и спасение людей: в Подмосковье отметили 7-летие Юнармии

Сергей Шойгу поздравил с 7-летием Юнармию. Это его детище: именно министр обороны в 2016-ом предложил создать такое детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение.

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День рождения молодые лидеры со всей страны отмечали в Подмосковье. В рамках торжественных мероприятий больше тысячи ребят посетили выставочный центр «Патриот», Главный храм Вооруженных сил России, музейный комплекс «Дорога памяти». Но главное - как и положено на детском дне рождения - а семь лет возраст совсем еще юный - веселились, соревновались в спортивных играх, участвовали в мастер-классах, скажем, по управлению современными дронами или плетению маскировочных сетей.

В этом году Артем Ромашкин успешно окончил 8-й класс, а Руслана Чумандеева 7-й. Оба подростка уже получили медали за заслуги. Но сегодня каждый из них был награжден самой важной - за спасение человека. В тот момент, когда девушке на улице стало плохо, ребята не испугались и применили свои навыки, приобретенные в движении Юнармии.

«Мы не растерялись, подошли, уложили ее на бок, засунули два пальца в рот, вызвали скорую. Я побежала за водой, Артем ее держал - в общем, сделали все, чтобы ей было лучше», - рассказывают ребята.

Все это - результат подготовки и воспитания, которые ребята получили в рядах Юнармии. Более миллиона детей и подростков принимают участие военно-патриотическом движении. Всех их объединяет любовь к Родине, стремление к новым знаниям и желание быть полезными для общества. Поэтому когда дети из разных уголков страны собираются вместе, они чувствуют себя как дома, в кругу своей большой семьи.

Мария из Костромской области в рядах Юнармейцев уже 5 лет. Каждый год она с нетерпением ждет поездку в столицу, чтобы встретиться с единомышленниками и обменяться опытом.

«Все ребята очень активные и открытые к общению, к созданию новых связей. И мы уже обменялись со многими контактами и планируем дальше совместно работать» - говорит Мария Якимова.

В Подмосковье собрались лучшие юнармейцы со всей России - более 1000 участников. Повод действительно важный: движению исполнилось 7 лет.

Юнармия - крупнейшее движение страны, созданное в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, при поддержке президента России. Сегодня в рядах организации больше миллиона детей, по всей стране функционирует свыше 26 тысяч юнармейских отрядов.

В честь праздника в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковном парке «Патриот» прошел форум «Юнармия-семья». Заместитель Министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления вооруженных сил России Виктор Горемыкин поздравил юнармецев от имени министра обороны Сергея Шойгу.

«Вы активно поддерживаете наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, оказываете пассивную помощь ветеранам, бережно чтите память о защитниках Отечества», - говорится в поздравлении.

Программа участников форума была действительно насыщенной. Многие посетили веревочный курс с элементами военно-спортивных игр, прошли курсы по медицинской подготовке, управлению дронами и плетению маскировочных сетей для участников СВО, а также учились проходить полосу препятствий.

Среди участников движения много выдающихся и одаренных личностей, которые достигают успехов не только в военной сфере, но и в других областях, таких как наука, спорт, культура.

Юнармейцы разработали и провели намешенную праздничную программу, которую дополнили приехавшие на мероприятие талантливые танцоры и певцы.

«Эти ребята - будущее нашей страны, потому что когда они вырастут и раскрутятся на полную мощность, фактически, когда они начнут работать - возможно подрастут мои внуки, и поэтому это напрямую связано с каждым из нас, это наше будущее, это наше все», - сказала певица Юта.

Юнармия продолжает активно развиваться в России, и желающие присоединиться к ней всегда найдут свое место и смогут сделать вклад в будущее нашей страны.