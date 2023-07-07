МАГАТЭ не нашло мин на ЗАЭС при дополнительной проверке

Глава МАГАТЭ отметил, что им необходим дополнительный доступ к крышам 3 и 4 реакторов и части турбинного зала станции.

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели периметр пруда-охладителя Запорожской атомной электростанции и не обнаружили признаков наличия мин и взрывчатых веществ. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси.

Как сообщает ТАСС, эксперты агентства получили дополнительный доступ на площадку ЗАЭС не обнаружили следов мин или взрывчатки, однако им еще необходимо осмотреть крыши 3 и 4 реакторов и часть турбинного зала станции.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал нам, что специальных действий, связанных с реакторами Запорожской АЭС после теракта на Каховской ГЭС, не производилось. Он также пояснил, что на данный момент работает только один реактор ЗАЭС.