Карчаа: специальных действий, связанных с реакторами ЗАЭС после теракта на Каховской ГЭС, не производилось

На данный момент на ЗАЭС работает только один реактор, пояснил гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

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Коллектив Запорожской АЭС не проводил действий, связанных с работой реакторов после прорыва Каховской гидроэлектростанции, заявил «Звезде» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Каких-то специальных действий, связанных с работой реакторов по итогам теракта на Каховской ГЭС, не производилось», - сказал он.

Карчаа добавил, что один из двух реакторов ЗАЭС был переведен в конфигурацию холодного останова. На сегодняшний день один реактор генерирует тепло, которое используется для внутренних нужд станции.

Напомним, 6 июня был совершен теракт на Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции возбуждено уголовное дело о теракте.