Захарова назвала фейком переговоры Лаврова в США по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о переговорах Сергея Лаврова в США по Украине - сведения об этом накануне распространил телеканал NBC. Об этом сообщает RT.
Захарова заявила, в США не верно трактовали дискуссию главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими учеными-политологами на апрельской встрече с членами Совета по международным отношениям в ООН.
«За встречу американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий», - отметила дипломат.
Захарова назвала информацию о секретных переговорах России и США ложной.
«Никаких "секретных переговоров" с американскими "чиновниками" у министра иностранных дел России в апреле не было. И несекретных тоже. Это фейк, ложь, манипуляция», - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Сирии и обсудил ситуацию в республике.