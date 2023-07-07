В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова назвала фейком переговоры Лаврова в США по Украине

Ирина Елагина
14:29 07.07.2023
Представитель МИД РФ отметила, что в Белом доме не видят разницы между политологами и политиками и неверно трактуют одну из встреч Лаврова в США.
Захарова назвала фейком переговоры Лаврова в США по Украине
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о переговорах Сергея Лаврова в США по Украине - сведения об этом накануне распространил телеканал NBC. Об этом сообщает RT.

Захарова заявила, в США не верно трактовали дискуссию главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими учеными-политологами на апрельской встрече с членами Совета по международным отношениям в ООН.

 «За встречу американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий», - отметила дипломат.

Захарова назвала информацию о секретных переговорах России и США ложной.

 «Никаких "секретных переговоров" с американскими "чиновниками" у министра иностранных дел России в апреле не было. И несекретных тоже. Это фейк, ложь, манипуляция», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Сирии и обсудил ситуацию в республике.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:11 Армия
Видео
Боец ВС РФ Эверест рассказал о надбавке, которую ему выплачивали за пикап
13:00 Армия
Цаликов ознакомился с новейшими роботизированными транспортерами в технополисе «Эра»
12:35 В стране и мире
Песков заявил, что российские компании будут рады занять место финских на рынке
10:51 В стране и мире
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
08:00 В стране и мире
Видео
МЧС привлекло авиацию к поиску пропавших в Бурятии туристов
Популярное
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.