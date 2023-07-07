Захарова назвала фейком переговоры Лаврова в США по Украине

Представитель МИД РФ отметила, что в Белом доме не видят разницы между политологами и политиками и неверно трактуют одну из встреч Лаврова в США.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о переговорах Сергея Лаврова в США по Украине - сведения об этом накануне распространил телеканал NBC. Об этом сообщает RT.

Захарова заявила, в США не верно трактовали дискуссию главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими учеными-политологами на апрельской встрече с членами Совета по международным отношениям в ООН.

«За встречу американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий», - отметила дипломат.

Захарова назвала информацию о секретных переговорах России и США ложной.

«Никаких "секретных переговоров" с американскими "чиновниками" у министра иностранных дел России в апреле не было. И несекретных тоже. Это фейк, ложь, манипуляция», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Сирии и обсудил ситуацию в республике.