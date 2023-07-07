МО РФ сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе Запорожской области

Вражеский самолет был сбит российскими средствами ПВО в района населенного пункта Одаровка.

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Минобороны России заявило об уничтожении украинского штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Кроме этого, российские зенитчики перехватили за сутки 21 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган». Также им удалось уничтожить 13 вражеских беспилотников. Это произшло в районах населенных пунктов Великая Лепетиха (Херсонская область), Пологи, Коновалова (Запорожская область), Шипиловка (ЛНР), Володино, Валерьяновка, Старомихайловка (ДНР).

Также Игорь Конашенков заявил об отражении шестнадцати атак врага за сутки. Неприятель пытался наступать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях, но потерпел неудачу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.