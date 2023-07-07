Боец ВС РФ Эверест рассказал о надбавке, которую ему выплачивали за пикап

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Боец группировки ВС РФ «Запад» с позывным Эверест рассказал о надбавке, которую платят российским военнослужащим за пикап - при условии, что это пикап противника, и его удалось поразить.

«В случае поражения цели выплачивается надбавка. Какие цели поражал? Пехота противника, легкобронированная техника - БМП и бронированные пикапы», - заметил Эверест.

Кроме этого, военнослужащий отметил высокую степень социальной поддержки. У него есть служебная квартира, также Минобороны России обеспечило его другой квартирой, помимо служебной.

Также Эверест добавил, что все его дети устроены в детский сад.

Ранее сообщалось, что штурмовиков Центрального военного округа наградили за уничтожение превосходящих сил противника под Кременной.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.