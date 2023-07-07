Боец ВС РФ Эверест рассказал о надбавке, которую ему выплачивали за пикап
Боец группировки ВС РФ «Запад» с позывным Эверест рассказал о надбавке, которую платят российским военнослужащим за пикап - при условии, что это пикап противника, и его удалось поразить.
«В случае поражения цели выплачивается надбавка. Какие цели поражал? Пехота противника, легкобронированная техника - БМП и бронированные пикапы», - заметил Эверест.
Кроме этого, военнослужащий отметил высокую степень социальной поддержки. У него есть служебная квартира, также Минобороны России обеспечило его другой квартирой, помимо служебной.
Также Эверест добавил, что все его дети устроены в детский сад.
Ранее сообщалось, что штурмовиков Центрального военного округа наградили за уничтожение превосходящих сил противника под Кременной.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.