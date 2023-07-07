Замминистра обороны РФ Иванов проинспектировал строительство объектов на Дальнем Востоке

В частности, в Комсомольске-на-Амуре замглавы российского оборонного ведомства проверил ход строительства детского больничного комплекса.

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал строительство объектов военной и социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Замглавы российского оборонного ведомства провел ряд встреч с командованием Восточного военного округа, военных гарнизонов и представителями организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России. Обсуждались вопросы развития военных городков, планов по возведению новых объектов, а также реконструкция и ремонт материальной базы.

В Комсомольске-на-Амуре Иванов совместно с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым проверили, как идет строительство детского больничного комплекса, возводимого специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Ранее замминистра проверил строительство социальных объектов в Саратовской области. Он поручил проработать вопрос строительства детского сада на 300 мест, а также указал на необходимость создать комфортные условия для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, включая обеспечение их жильем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.