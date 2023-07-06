Замглавы МО РФ Иванов проверил строительство социальных объектов в Саратовской области
Тимур Иванов поручил проработать вопрос строительства детского сада на 300 мест, а также сообщил о необходимости создать комфортные условия для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, включая обеспечение их жильем.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В Саратовской области строительство специальных объектов проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Он посетил населенный пункт Шиханы в рамках поездки в войска Центрального военного округа.
Замминистра Иванов провел рабочее совещание с представителями организаций Военно-строительного комплекса МО РФ и с командованием гарнизона. Обсуждались вопросы комплексного развития и благоустройства военного городка, а также возведение ряда новых объектов социальной инфраструктуры.
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