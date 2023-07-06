Замглавы МО РФ Иванов проверил строительство социальных объектов в Саратовской области

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Тимур Иванов заслушал доклады о процессе реализации программы обновления гарнизона и о мероприятиях по строительству, ремонту и реконструкции объектов городка. Он отметил, что в оборонном ведомстве особое внимание уделяется выполнению соцгарантий в отношении военнослужащих-участников СВО и членов их семей. Замглавы МО РФ обратил на необходимость создать комфортные и благоприятные условия для семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, в том числе обеспечить их жильем.

Тимур Иванов поручил проработать вопрос строительства детского сада на 300 мест на месте неиспользуемого здания старой школы. В настоящий момент на территории гарнизона ведется строительство новой общеобразовательной школы на 550 мест.

Иванову доложили, что вопрос обеспечения военнослужащих и членов их семей служебными жилыми помещениями полностью решен. Об этом рассказал начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Валерий Абраменков. Помимо этого, заместителю министра обороны доложили, что в военном городке выполнен капитальный ремонт восьми многоэтажных жилых домов на 400 квартир.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.