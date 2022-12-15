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Любовь к России их связала: уроженка Латвии вышла замуж за добровольца спецназа «Троя» в Луганске

15:42 15.12.2022
Впервые вживую пара увиделась 30 сентября - в день воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. А до этого Алина и Владислав общались лишь по Интернету, где они нашли много общего, обсуждая судьбу РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Участница конкурса «Лидеры России» Алина Герлиня вышла замуж за добровольца спецназа «Троя» Владислава Ефремова. Церемония бракосочетания состоялась во Дворце счастья в Луганске.

Алина решила окончательно переехать в Россию после участия в конкурсе «Лидеры России», где она даже смогла лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и предложила открыть направление для иностранцев, которые хотят работать на благо России. Президент поддержал идею, а сама Алина получила гражданство по упрощенной процедуре и теперь работает над своим же проектом, помогая россиянам, которых преследуют в Прибалтике.

Владислав Ефремов родом из Оренбурга, до начала СВО работал медиаспециалистом. Еще в марте 2022 года пошел добровольцем на защиту Донбасса, состоял в бригаде «Пятнашка», участвовал в штурме Авдеевки, был ранен. Затем работал в МВД по Запорожской области, параллельно был военкором на территориях. А сейчас поехал в зону спецоперации уже во второй раз.

Впервые они увиделись лично 30 сентября - в день воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Они пришли на концерт на Красной площади, посвященный этому историческому событию. А до этого Алина и Владислав общались лишь по Интернету в Telegram-канале бойца, где они нашли много общего, обсуждая судьбу России.

«Что у нас общего? Любовь к России. Стремление защищать ее, развивать, а также продвигать традиционные ценности - честность, этичность, приверженность семье, патриотизм. Мы буквально отдаем себя служению Отечеству, пусть каждый по-своему, и видим целью своей совместной жизни принесение блага России и нашему великому народу», - поделилась Алина.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении ВС РФ заняли новые выгодные рубежи и позиции.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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