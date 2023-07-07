Песков заявил, что российские компании будут рады занять место финских на рынке

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что наши компании комфортно ощущают себя в новом бизнесе.

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Российские компании рады занять место зарубежных коллег на внутреннем рынке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что наши компании комфортно ощущают себя в новом бизнесе.

Так пресс-секретарь прокомментировал слова президента Финляндии Саули Ниинисте об уходе финских компаний с российского рынка. Ниинисте заявил, что эта мера не дала никакого эффекта.

«Те российские компании, бизнесмены, которые занимают место освободившееся после ухода зарубежных, в том числе и финских компаний, на российском рынке, они не согласятся: они приветствуют уход иностранных компаний и вполне комфортно и счастливо себя ощущают в новом бизнесе», - ответил на это Песков.

Ранее МИД РФ объявил девять финских дипломатов персонами нон грата. Как пояснили в дипломатическом ведомстве, это действие стало ответной мерой на конфронтационную политику Хельсинки, направленную на слом дипотношений двух стран.