Страны НАТО пока не согласовали формы сотрудничества для предложения Украине на саммите в Литве

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Страны НАТО еще не согласовали формы сотрудничества, которые смогут предложить Украине на саммите в Вильнюсе, об этом пишет The Washington Post.

Члены организации настроены на развитие пактов о взаимной обороне с Украиной, передает текст публикации 360. При этом многие не планируют поднимать вопрос о вступлении страны в альянс, пока не закончится конфликт.

Также страны НАТО сомневаются в готовности Украины вступить в организацию из-за нерешенной проблемы коррупции.

В связи с этим, подчеркивается в материале, США стараются сосредоточить внимание Киева на гарантиях безопасности, а не на расширении альянса. Соответствующие пакты об обороне являются альтернативой вступлению в НАТО.

Ранее в Германии прозвучало предложение принимать Украину в НАТО по частям. Немецкий политик Михаэль Рот заявил, что подконтрольные Киеву части страны нужно принять в альянс как можно скорее.