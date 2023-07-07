В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Страны НАТО пока не согласовали формы сотрудничества для предложения Украине на саммите в Литве

Анастасия Бобылева
11:25 07.07.2023
Многие члены Североатлантического альянс сомневаются в готовности Украины вступить в организацию из-за нерешенной проблемы коррупции.
Страны НАТО пока не согласовали формы сотрудничества для предложения Украине на саммите в Литве
© Фото: Danny Gys, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Страны НАТО еще не согласовали формы сотрудничества, которые смогут предложить Украине на саммите в Вильнюсе, об этом пишет The Washington Post.

Члены организации настроены на развитие пактов о взаимной обороне с Украиной, передает текст публикации 360. При этом многие не планируют поднимать вопрос о вступлении страны в альянс, пока не закончится конфликт.

Также страны НАТО сомневаются в готовности Украины вступить в организацию из-за нерешенной проблемы коррупции.

В связи с этим, подчеркивается в материале, США стараются сосредоточить внимание Киева на гарантиях безопасности, а не на расширении альянса. Соответствующие пакты об обороне являются альтернативой вступлению в НАТО.

Ранее в Германии прозвучало предложение принимать Украину в НАТО по частям. Немецкий политик Михаэль Рот заявил, что подконтрольные Киеву части страны нужно принять в альянс как можно скорее.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:51 В стране и мире
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
08:00 В стране и мире
Видео
МЧС привлекло авиацию к поиску пропавших в Бурятии туристов
06:00 Армия
Видео
Штурмовиков ЦВО наградили за уничтожение превосходящих сил противника под Кременной
21:38 Армия
Видео
«Всю ночь не спали»: вернувшиеся бойцы рассказали о своих эмоциях после освобождения
20:48 В стране и мире
Видео
В Москве загорелось здание знаменитого ресторана «Пушкинъ»
Популярное
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.