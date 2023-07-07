Пленный украинец назвал подготовку во Франции никудышной

Он признал, что российские военнослужащие подготовлены лучше украинских.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Взятый в плен российскими военными украинец назвал никудышной подготовку, которую он проходил во Франции. Видеозапись беседы с ним публикует Минобороны России.

«Обучали иностранные инструкторы, французы. Подготовка никудышная, как выяснилось в бою. Российские войска лучше подготовлены, чем украинские войска. Я попробовал на себе», - заявил он.

Во время подготовки психологи настраивали украинских военных против русских, убеждали их в слабости российской армии и скорой победе.

Пленный рассказал о низком моральном духе в его подразделении, больших потерях, плохом снабжении и нежелании украинцев воевать. Он также призвал соотечественников избегать мобилизации ради сохранения своей жизни.

Между тем, в пресс-центре российской группировки «Юг» рассказали об успешной работе российской авиации в зоне спецоперации, благодаря которой противник понес потери как в живой силе, так и в технике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.