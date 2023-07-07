Армия Армия Армия

Пленный украинец назвал подготовку во Франции никудышной

10:37 07.07.2023
Он признал, что российские военнослужащие подготовлены лучше украинских.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Взятый в плен российскими военными украинец назвал никудышной подготовку, которую он проходил во Франции. Видеозапись беседы с ним публикует Минобороны России.

«Обучали иностранные инструкторы, французы. Подготовка никудышная, как выяснилось в бою. Российские войска лучше подготовлены, чем украинские войска. Я попробовал на себе», - заявил он.

Во время подготовки психологи настраивали украинских военных против русских, убеждали их в слабости российской армии и скорой победе.

Пленный рассказал о низком моральном духе в его подразделении, больших потерях, плохом снабжении и нежелании украинцев воевать. Он также призвал соотечественников избегать мобилизации ради сохранения своей жизни.

Между тем, в пресс-центре российской группировки «Юг» рассказали об успешной работе российской авиации в зоне спецоперации, благодаря которой противник понес потери как в живой силе, так и в технике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:47 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала подорвавшего ж/д пути в Крыму украинского диверсанта
08:00 В стране и мире
Видео
МЧС привлекло авиацию к поиску пропавших в Бурятии туристов
06:00 Армия
Видео
Штурмовиков ЦВО наградили за уничтожение превосходящих сил противника под Кременной
21:38 Армия
Видео
«Всю ночь не спали»: вернувшиеся бойцы рассказали о своих эмоциях после освобождения
20:48 В стране и мире
Видео
В Москве загорелось здание знаменитого ресторана «Пушкинъ»
Популярное
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.