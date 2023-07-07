Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Завербованный украинскими спецслужбами житель Симферополя в ходе допроса сотрудниками Федеральной службой безопасности заявил, что одной из целей разведки противника было обнаружение на полуострове ядерного оружия. Также внимание уделялось передвижению военной техники и вербовке новых кадров.

«Одним из моих заданий было выявить людей, подходящих под вербовку для украинских спецслужб. Это были люди из моего окружения, и я записывал с ними разговоры, передавал их своему куратору. Он спрашивал - подходят ли те, или иные люди под вербовку. Информация, которая интересовала украинские спецслужбы, это такие как наличие ядерного оружия, в частности, ядерного поезда в Крыму. Маршруты передвижения колонн, наличие военных объектов, средств ПВО и так далее», - рассказал задержанный.

Напомним, что мужчина был задержан по подозрению в подрыве железнодорожного полотна на территории полуострова 23 февраля этого года. Он признался в совершении диверсии и заявил, что действовал по заданию Главного управления разведки Украины.