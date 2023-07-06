В Тыве выявили пятый случай заболевания сибирской язвой

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В Тыве сообщили о пятом случае заболевания сибирской язвой. Информацию об этом подтвердило управление регионального Роспотребнадзора.

«Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», - уведомляет Роспотребнадзор.

Уточняется, что пациента госпитализировали.

В ведомстве также напомнили, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Ей можно заразиться, если микробы от больного скота попадают в микротравмы кожных покровов, а также если человек употребляет в пищу мясо с недостаточной термической обработкой.

Ранее сообщалось о госпитализации жителя Тывы, у которого обнаружили признаки сибирской язвы. Он принимал участие в забое лошади 23 июня, а уже 29 июня обратился к врачам из-за плохого самочувствия.