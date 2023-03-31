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Уимблдон разрешил участвовать в турнирах спортсменам из России и Белоруссии

Вероника Волосунова
15:06 31.03.2023
Однако есть несколько условий. В ходе соревнований спортсменам нельзя будет выражать поддержку СВО. К турниру также не допустят тех, кто получает госфинансирование.   
Уимблдон разрешил участвовать в турнирах спортсменам из России и Белоруссии
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета совместно с правительством Великобритании, LTA и международными организациями, принял решение допустить к участию в турнирах спортсменов из России и Белоруссии при соблюдении ряда условий. Об этом следует из опубликованного на сайте организации сообщения.

«В настоящее время мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов и соблюдать соответствующие условия», - говорится в сообщении.

Согласно условиям, которые необходимо соблюдать, теннисистам запрещается выражать поддержку СВО в ходе соревнований и принимать госфинансирование, в том числе учитывается спонсорство компаний, которые находятся под управлением или контролем государства.  

Иэн Хьюитт, председатель Всеанглийского клуба, отметил, что это решение было трудным и принималось не легкомысленно, а с учетом внимания тех, на кого оно повлияет.

«Мы благодарны правительству за поддержку, поскольку мы и наши коллеги, заинтересованные в теннисе, разобрались в этом сложном вопросе и согласовали условия, которые мы считаем выполнимыми», - сказал Иэн Хьюитт.

Ранее в МОК заявили, что решение по участию России в Олимпийских Играх будет за спортивными федерациями. При этом, в исполкоме МОК огласили ряд рекомендаций, которые следует учитывать при принятии решений. Среди них отсутствие публичных заявлений о поддержке СВО и отсутствие связи с ВС РФ или силовыми структурами. Российские спортсмены отреагировали на несправедливые рекомендации.

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