Уимблдон разрешил участвовать в турнирах спортсменам из России и Белоруссии
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета совместно с правительством Великобритании, LTA и международными организациями, принял решение допустить к участию в турнирах спортсменов из России и Белоруссии при соблюдении ряда условий. Об этом следует из опубликованного на сайте организации сообщения.
«В настоящее время мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов и соблюдать соответствующие условия», - говорится в сообщении.
Согласно условиям, которые необходимо соблюдать, теннисистам запрещается выражать поддержку СВО в ходе соревнований и принимать госфинансирование, в том числе учитывается спонсорство компаний, которые находятся под управлением или контролем государства.
Иэн Хьюитт, председатель Всеанглийского клуба, отметил, что это решение было трудным и принималось не легкомысленно, а с учетом внимания тех, на кого оно повлияет.
«Мы благодарны правительству за поддержку, поскольку мы и наши коллеги, заинтересованные в теннисе, разобрались в этом сложном вопросе и согласовали условия, которые мы считаем выполнимыми», - сказал Иэн Хьюитт.
Ранее в МОК заявили, что решение по участию России в Олимпийских Играх будет за спортивными федерациями. При этом, в исполкоме МОК огласили ряд рекомендаций, которые следует учитывать при принятии решений. Среди них отсутствие публичных заявлений о поддержке СВО и отсутствие связи с ВС РФ или силовыми структурами. Российские спортсмены отреагировали на несправедливые рекомендации.