Украинские силовики, оцепившие Киево-Печерскую лавру, начали задерживать прихожан

© Видео: pravoslavie.t.me © Фото: pravoslavie.t.me

Украинские силовики, оцепившие Киево-Печерскую лавру, приступили к задержанию прихожан, которые пытались противостоять захвату обители.

На кадрах видео запечатлен момент, как полицейские хватают людей и силой оттаскивают от входа в один из корпусов Лавры.

Слышны крики, женщины на коленях молятся и просят полицейских остановиться.

Силовиков - сотрудников полиции в черной форме с желтыми жилетами и спецназовцев в красных беретах - гораздо больше, чем защитников Лавры.

Одну из женщин полицейские столкнули со ступеней корпуса на асфальт.

Ранее сообщалось о незаконном захвате украинскими силовиками корпуса Киево-Печерской лавры: полиция и спецназ утром 6 июля блокировали вход в помещения обители для верующих.