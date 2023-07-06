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Саперы ЗВО очистили город Валуйки от мин после обстрела боевиков

08:33 06.07.2023
Местные жители рассказали, что в районе, который обстреляли украинские боевики, живет только гражданское население, а по улицам часто гуляют дети.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) очистили Валуйки Белгородской области от взрывоопасных предметов. Накануне город обстреляли украинские боевики. Минобороны России опубликовало кадры работы наших саперов.

В результате обстрела из артиллерии десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей получили повреждения. Также, по словам местной жительницы Нины одна женщина была ранена.

Другая жительница, в дом которой попал снаряд, рассказала, как ей пришлось отпрашиваться с ночной смены, когда соседи позвонили и сообщили об обстреле.

«Сказали, в ваш дом прилетело. Я отпросилась с работы и приехала. Увидела весь этот кошмар», - поделилась она.

Она также сказала, что в районе, который обстреляли националисты, проживает только гражданское население, а по улицам часто гуляют дети. По ее словам, недалеко от места попадания снаряда находится детская площадка.

Саперы ЗВО провели в районе сплошное разминирование. Как сообщили в МО РФ, осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры из Макеевки, которую регулярно обстреливают украинские националисты. В результате недавней атаки в городе были повреждены 12 школ и 13 детских садов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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