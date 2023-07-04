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Первый зампред ЦБ Юдаева назвала причину снижения курса рубля

Вероника Волосунова
20:50 04.07.2023
По словам Ксении Юдаевой, снижение текущего курса рубля связано с сокращением сальдо торгового баланса.
Первый зампред ЦБ Юдаева назвала причину снижения курса рубля
© Фото: Bulkin Sergey news.ru via globallookpress.com
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Главная причина ослабления курса рубля кроется в сокращении сальдо торгового баланса. Об этом журналистам заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, - это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», - объяснила Юдаева.

Юдаева также заметила связь с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье. При этом импорт на фоне роста экономики восстанавливается, добавила первый зампред ЦБ.

По словам Юдаевой, за последние полтора года в структуре валютного рынка произошли существенные изменения. Так, снизилась ликвидность долларового и еврового рынка, а вот юаневый стал ведущим.

В заключение первый зампред регулятора сообщила, что сейчас не приходится говорить о каких-либо дополнительных рисках финансовой стабильности помимо тех, которые были ранее.

Напомним, резкое падение рубля зафиксировали на прошлой неделе. Так, доллар за семь торговых сессий увеличился на 5,5 рублей до 90,2 рублей - это максимум с прошлого года. Евро за семь неполных торговых сессий тоже вырос на более, чем 5 рублей до 98,28 рублей - этот показатель также является максимальным с марта 2022 года.

Ранее стало известно о рекордном объеме торгов юанями с расчетами «завтра» на Мосбирже - почти 170 миллиардов рублей. С 2022 года этот показатель только увеличивается.

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