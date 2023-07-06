Мотоцикл взлетел на крышу такси в результате аварии на востоке Москвы

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В Москве на улице Молостовых произошла авария, столкнулись мотоцикл и легковая машина. Двое пострадали, мотоциклист госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает 360, инцидент произошел 5 июля около 23 часов. Автомобиль такси Volkswagen Polo находился в районе дома 13 корпус 1 по улице Молостовых. Поворачивая, он столкнулся с мотоциклом, который ехал по прямой. В результате удара байк взлетел на крышу машины.

Ранее авария с мотоциклом произошла в центре Москвы. Водитель проехал на красный свет светофора и врезался в BMW. Из-за столкновения его отбросило на мужчину, который шел по пешеходному переходу.