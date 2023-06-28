В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликовано видео раскуроченного мотоцикла после аварии в центре Москвы

Сергей Лебедев
11:26 28.06.2023
Мотоциклист проехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в BMW и сбил пешехода.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Во вторник около 9 часов утра в Москве на Трубной площади произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля BMW. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что мотоциклист ехал на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с легковушкой его отбросило на мужчину, который шел по пешеходному переходу.

Предполагаемого виновника аварии и пешехода госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее появилась информация, что в Ленинградской области, катаясь на квадроцикле, в аварию попал бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД России, генерал-лейтенант полиции Александр Травников.

По данным газеты «Известия», офицер не справился с управлением и врезался в препятствие. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:35 В стране и мире
Видео
Патрушев встретился с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Раданом
10:38 В стране и мире
Видео
В Бердянске силовики накрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ
10:28 В стране и мире
Президент Литвы Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев
10:07 В стране и мире
Собянин показал проект участка Троицкой ветки метро Москвы
08:59 В стране и мире
Найден потерявшийся в тайге в Амурской области мальчик
Популярное
Видео
Путин: собственник «Конкорда» через Военторг за год заработал 80 млрд рублей
Видео
Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с МО РФ или вернуться к своим семьям
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его
В Ленобласти мужчина нашел горящий пакет с человеческой головой
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.