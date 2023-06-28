Опубликовано видео раскуроченного мотоцикла после аварии в центре Москвы
Во вторник около 9 часов утра в Москве на Трубной площади произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля BMW. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что мотоциклист ехал на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с легковушкой его отбросило на мужчину, который шел по пешеходному переходу.
Предполагаемого виновника аварии и пешехода госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее появилась информация, что в Ленинградской области, катаясь на квадроцикле, в аварию попал бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД России, генерал-лейтенант полиции Александр Травников.
По данным газеты «Известия», офицер не справился с управлением и врезался в препятствие. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.