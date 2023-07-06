CBS: США примут решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов уже на этой неделе

Киев давно просит американскую администрацию о поставках на Украину кассетных боеприпасов, решение касательно этой просьбы может быть принято уже на этой неделе.

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Решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов может быть принято Америкой уже на этой неделе. Об этом сообщил телеканал CBS.

Украина давно отправляла запрос в США на поставку данного типа боеприпасов. По данным CBS, он нужен ВСУ для контрнаступления. Американская администрация в конце этой недели может дать ответ по этому запросу.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Киев просил конгресс США повлиять на администрацию президента Джо Байдена с целью получения авиационных кассетных бомб. Украина рассчитывает извлечь из них отдельные боеприпасы и сбрасывать их с БПЛА.