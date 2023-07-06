Российские бойцы сбили вражеский дрон с помощью экспериментального детектора БПЛА

Над Артемовском летают до 70 беспилотников противника, поэтому детектор БПЛА является нужным девайсом для российских военнослужащих.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие обнаружили и сбили вражеский дрон при помощи экспериментального отечественного детектора БПЛА. Кадры со сбитым беспилотником показал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик. На них видно, что основная часть устройства выжжена: скорее всего, работали средства радиоэлектронной борьбы.

Детектор БПЛА передали российским военнослужащим волонтеры. Устройство помогает вовремя обнаружить дроны противника, чтобы укрыться от них и обезвредить. Как сообщают военные, над Артемовском летают до 70 вражеских «птиц», поэтому детектор является нужным девайсом.

Вышедший из строя украинский беспилотник отдадут на исследование специалистам, чтобы изучить технологию его производства, а потом использовать против врага его же методы.

Ранее «Звезда» показала, как в России готовят операторов FPV-дронов к задачам в зоне СВО. Операторы, которые управляют беспилотниками, как будто бы находятся в них сами.