На юг России запустили поезда с более дешевыми билетами

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На южное направление России запущены железнодорожные составы, билеты на которые продаются по более низкой цене. Это обусловлено повышенным спросом на это направление.

Сообщается, что были задействованы все имеющиеся у холдинга РЖД вагоны. Информацию сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов в интервью РИА Новости.

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие "Аммендорф" - так называемые "шоколадки"», - сказал Пегов.

Он пояснил, что это «старенькие вагоны с купе», однако они соответствуют всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Представитель компании отметил, что в таких вагонах билеты всегда продаются по другому тарифу - там цена ниже.

Ранее сообщалось, что в рейс вышла первая женщина-машинист поезда дальнего следования. Оксана Соколова работает на Свердловской железной дороге, а право водить пассажирские поезда дальнего следования она получила в январе этого года.