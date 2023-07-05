Ростовскую область признали лучшей в подготовке граждан к военной службе

В ежегодном конкурсе Ростовская область трижды получала призовые места и в 2022 году стала победителем.

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В Ростовской области наградили правительство региона за победу в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу по итогам 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Контр-адмирал Владимир Цимлянский вручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву награду за первое место в конкурсе, переходящий вымпел, почетную грамоту министра обороны России и благодарность правительства РФ.

За предыдущие годы Ростовская область трижды становилась призером ежегодного конкурса среди субъектов РФ. Победа в 2022 году стала закономерным результатом приложенных ранее усилий.

В Ростовской области отметили богатую традициями историю Донской земли, которая помогает развивать Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Так, за 2022 год около 70 ростовских юнармейцев стали студентами вузов Минобороны России.

Ранее Шойгу заявил, что с начала спецоперации прошли подготовку более 120 тысяч военных специалистов. По словам главы Минобороны, учебные центры МО РФ проводят как одиночную подготовку, так и обучение расчетов танков и боевых машин.