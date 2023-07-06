Трамп уверен, что найденный в Белом доме кокаин принадлежит чете Байденов

По мнению Дональда Трампа, американские власти знают, кому на самом деле принадлежит кокаин, однако хотят замять инцидент.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Бывший президент Америки Дональд Трамп уверен, что найденный в Белом доме кокаин предназначался для нынешнего главы администрации Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social.

«Кто-то действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем недалеко от Овального кабинета, предназначался для использования кем-то, помимо Хантера и Джо Байдена?» - написал Трамп.

Бывший президент уверен, что американские власти уже знают правду, однако не хотят ее обнародовать. По его мнению, вскоре СМИ напишут, что доза вещества была слишком мала для полноценного расследования, и история с кокаином замнется.

Напомним, что в минувшее воскресенье в Белом доме в Вашингтоне обнаружили порошок. Телеканал NBC News сообщил, что им оказался кокаин. Секретная служба США намерена выяснить обстоятельства попадания наркотического порошка в здание.