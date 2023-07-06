В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп уверен, что найденный в Белом доме кокаин принадлежит чете Байденов

Елизавета Егорова
02:16 06.07.2023
По мнению Дональда Трампа, американские власти знают, кому на самом деле принадлежит кокаин, однако хотят замять инцидент.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: CNP AdMedia Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший президент Америки Дональд Трамп уверен, что найденный в Белом доме кокаин предназначался для нынешнего главы администрации Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social.

«Кто-то действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем недалеко от Овального кабинета, предназначался для использования кем-то, помимо Хантера и Джо Байдена?» - написал Трамп.

Бывший президент уверен, что американские власти уже знают правду, однако не хотят ее обнародовать. По его мнению, вскоре СМИ напишут, что доза вещества была слишком мала для полноценного расследования, и история с кокаином замнется.

Напомним, что в минувшее воскресенье в Белом доме в Вашингтоне обнаружили порошок. Телеканал NBC News сообщил, что им оказался кокаин. Секретная служба США намерена выяснить обстоятельства попадания наркотического порошка в здание.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:39 В стране и мире
Видео
Интенсивное пламя и обугленные деревья: кадры горящей нефтебазы в Макеевке
20:28 В стране и мире
Устроивший взрывы в здании Шевченковского суда в Киеве покончил с собой
16:56 Армия
Видео
Экипаж «Аллигатора» уничтожил вражескую бронетехнику на Южно-Донецком направлении
16:01 В стране и мире
Видео
Карчаа: Киеву нужно обострение на ЗАЭС, чтобы втянуть НАТО в военный конфликт
13:51 В стране и мире
Власти Крыма сообщили об отсутствии пробок на Крымском мосту
Популярное
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.