OceanGate прекратила все научные и коммерческие экспедиции после крушения батискафа «Титан»

После взрыва батискафа «Титан» с пятью пассажирами компания приостановила все виды экспедиций.

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В частной американской компании OceanGate приняли решение о прекращении проведения исследовательских и коммерческих экспедиций после крушения батискафа «Титан», на борту которого находились пять человек. Об этом стало известно из уведомления на сайте компании.

«OceanGate приостановила выполнение всех исследовательских и коммерческих операций», - говорится в уведомлении.

Напомним, о пропаже батискафа «Титан», отправившегося с пятью пассажирами на борту на дно Атлантического океана к легендарному лайнеру «Титаник», стало известно 18 июня. Спустя 105 минут после начала погружения он перестал выходить на связь. Запас воздуха у пассажиров был на четверо суток.

В Береговой охране США 22 июня заявили, что обломки батискафа были найдены в 200 метрах от носовой части «Титаника». Экипаж батискафа погиб.