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Набиуллина заявила, что ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки

Игнат Далакян
22:35 06.07.2023
Глава ЦБ РФ отметила, что пока преждевременно говорить, будет ли повышение ключевой ставки разовым или будет целый цикл.
Набиуллина заявила, что ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает повышение ключевой ставки на фоне проинфляционных рисков, однако будет ли оно разовым или это будет целый цикл, будет зависеть от анализа развивающейся ситуации.

«Мы видим, что проинфляционные риски превалирует над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки», - сказала Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что на данный момент преждевременно пытаться предопределить решение Центробанка.

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке ожидается 21 июля.

Ранее Эльвира Набиуллина объяснила причины снижения курса рубля. Глава Центрального банка заявила, что курс российской валюты меняется под влиянием внешней торговли.

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