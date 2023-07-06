Набиуллина объяснила причины снижения курса рубля

В ЦБ РФ связывают колебания курса рубля с ситуацией в российской внешней торговле.

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Центробанк РФ оценивает как положительное явление колебания курса рубля. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с курсом валюты на российских биржах утром 6 июля, где евро подорожал до 100 рублей.

По данным ЦБ РФ, причина снижения курса рубля связана с ситуацией во внешней торговле.

«Плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется», - объяснила Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.

Набиуллина напомнила, что укрепление курса рубля в прошлом году произошло на фоне резкого увеличение экспорта и снижения импорта, сейчас ситуация складывается обратная. Это чистая экономика, в этом, по словам Набиуллиной, нет никакой «теории заговора».

Набиуллина назвала плавающий курс рубля полезным для российской экономики

Она заявила, что в ЦБ РФ «есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний - это наши свопы».

В ЦБ расценивают колебания курса рубля, как полезные для российской экономики.

«Но плавающий курс - это благо, которое позволяет эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике РФ», - резюмировала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что утром 6 июля курс долларов превысил 92 рубля, курс евро поднялся до 100 рублей.