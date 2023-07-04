Экипажи Су-34 уничтожили три пункта дислокации боевиков под Красным Лиманом

Российские летчики при помощи управляемых авиационных бомб нанесли поражение трем пунктам дислокации и опорному пункту боевиков.

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по трем пунктам дислокации украинских боевиков под Красным Лиманом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Центр", применив управляемые авиационные бомбы, нанесли поражение по трем пунктам временной дислокациии и одному опорному пункту ВСУ», - заявил он.

Также, по его словам, штурмовая и армейская авиация нанесла ракетные удары по месту сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

Помимо этого, отметил Савчук, расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил снаряд РСЗО HIMARS а экипаж российской ТОС «Солнцепек» термобарическим снарядом поразил опорный пункт украинских националистов.

«В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества вскрыто перемещение 21-й, 63-й механизированных бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», - перечислил Савчук.

Он подчеркнул, что противник понес серьезные потери в технике и живой силе.

Ранее бойцы группировки «Восток» отбили две атаки боевиков на Южно-Донецком направлении. Националисты потеряли две бронированные машины, пикап и минометный расчет.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.