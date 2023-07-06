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Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве

Вероника Волосунова
19:47 06.07.2023
Двоих пострадавших при пожаре в московском бизнес-центре госпитализировали. Еще семь человек спасли.
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Москве два человека отравились угарным газом во время пожара в бизнес-центре на 3-ей улице Ямского Поля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ пожарные спасли семь человек, к сожалению пострадали два человека», - говорится в сообщении.

Сообщения о пожаре поступили в МЧС в 18:35. Двоих пострадавших госпитализировали. По информации от очевидцев, в здании могли остаться люди.

Пожар зафиксировали на втором этаже четырехэтажного здания. На месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Детали произошедшего уточняются.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» в здании по этому адресу находятся школы танцев, гостиница, хостел, ресторан и другие организации.

Ранее в Подмосковье возгорание фуры с петардами привело к получасовому салюту. Пострадавших не было.

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