В Подмосковье возгорание фуры с петардами привело к получасовому салюту

Водитель фуры и другие участники движения не пострадали.

© Видео: FanCars, Подольский Водитель, VK © Фото: FanCars, VK

В ночь на пятницу в Подмосковье на Севастопольском шоссе загорелась фура с фейерверками. Сообщается, что от фуры отсоединился прицеп, после чего произошло его возгорание.

«Сегодня примерно в 23:55 на 42-ом километре автодороги М-2 "Крым" произошло возгорание прицепа грузового автотранспорта. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящий момент движение в сторону области затруднено», - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области ТАСС.

Судя по видео из социальных сетей, местные жители могли наблюдать продолжительный эффектный фейерверк и пламя со столбом черного дыма.

Ранее в Дагестане случилось серьезное ДТП: рейсовый автобус «Москва-Хасавюр» столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем. В результате происшествия погибли 8 человек, еще 16 пострадали.