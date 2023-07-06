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В реке Темерник Ростовской области обнаружили холероподобные бактерии

Игнат Далакян
19:43 06.07.2023
В реке Темерник ввели ограничение водопользования.
В реке Темерник Ростовской области обнаружили холероподобные бактерии
© Фото: Mary Evans Picture Library Globallookpress
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В реке Темерник в Ростове-на-Дону обнаружили холероподобную микрофлору. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Ростовской области.

«В результате мониторинга выделена типичная для этого времени года холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по региону.

В публикации ведомства говорится, что введено ограничение водопользования в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище до окончания лабораторных исследований.

Роспотребнадзор сообщает, что общие показатели заболеваемости не превышают среднемноголетних значений. По словам ведомства, ситуация находится на контроле.

Ранее пятый случай заболевания сибирской язвой выявили в Тыве. Управление регионального Роспотребнадзора сообщило, что по месту пребывания заболевшего проведена дезинфекция.

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