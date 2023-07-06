В реке Темерник Ростовской области обнаружили холероподобные бактерии
В реке Темерник в Ростове-на-Дону обнаружили холероподобную микрофлору. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Ростовской области.
«В результате мониторинга выделена типичная для этого времени года холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по региону.
В публикации ведомства говорится, что введено ограничение водопользования в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище до окончания лабораторных исследований.
Роспотребнадзор сообщает, что общие показатели заболеваемости не превышают среднемноголетних значений. По словам ведомства, ситуация находится на контроле.
Ранее пятый случай заболевания сибирской язвой выявили в Тыве. Управление регионального Роспотребнадзора сообщило, что по месту пребывания заболевшего проведена дезинфекция.