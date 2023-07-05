Грузия не планирует консультации с Киевом по теме освобождения Саакашвили

При этом Кобахидзе отметил, что Грузия готова оставаться в режиме «односторонней дружбы» с Украиной.

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Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси исключает возможность диалога с Киевом об освобождении из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщает РИА Новости, Кобахидзе отметил, что Грузия не собирается отвечать на «оскорбительные шаги» Украины и даже готова оставаться в режиме «односторонней дружбы» с ней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии вернуть Саакашвили, обладающего украинским гражданством, на Украину для его лечения и ухода за ним. Он поручил выслать из страны посла Грузии в Киеве в знак протеста.