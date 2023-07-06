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РИА Новости: удар по военной академии во Львове мог поразить танки Challenger

Андрей Аркадьев
17:12 06.07.2023
Также сообщается, что в казармах военной академии размещалось около 800 украинских военных, а также иностранных наемников.
РИА Новости: удар по военной академии во Львове мог поразить танки Challenger
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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РИА Новости со ссылкой на источник в МО РФ сообщает, что на территории военной академии во Львове, по которой был нанесен удар высокоточным оружием, с высокой степенью вероятности, находились танки Challenger британского производства.

Кроме того, поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и наемников из западных учебных центров.

Напомним, в рамках оказываемой Западом военной помощи Украина получила немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger. Также запланирована поставка американских танков Abrams. Кроме того, Британия отправила для своих боевых машин снаряды с сердечником из обедненного урана. Лондон регулярно поставляет вооружение и технику Киеву. В мае глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил о передаче Украине крылатых ракет Storm Shadow. Эти ракеты эффективны против подземных хранилищ и бункеров, их дальность превышает 250 километров.

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