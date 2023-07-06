«Супер, мы дома наконец-то»: российские военнослужащие поделились ощущениями после освобождения
Вернувшиеся из плена бойцы в первую очередь стремились отправить весточку родным и близким, чтобы те убедились, что с ними все хорошо.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие поделились ощущениями после освобождения из плена. Видео предоставило Минобороны России.
«Ощущения супер, что мы дома наконец-то», - заявил освобожденный боец.
Вернувшиеся из плена военнослужащие в первую очередь стремились отправить весточку родным и близким, чтобы те убедились, что с ними все хорошо.
Некоторые благодарили Минобороны России за организацию возвращения - ведь само возвращение домой стало возможным в результате переговорного процесса.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.